Самолёты США и Швеции провели разведку вблизи Калининградской области

Самолёты ВВС США и Швеции вновь провели разведывательную операции рядом с границами Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих полёты военной авиации.

По их информации, в пятницу, 3 марта, стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным GONG28 вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и подлетел к Калининградской области со стороны Польши. В течение трёх часов он вёл радиотехническую разведку вдоль российской границы, временами приближаясь к ней на 60 километров. После этого он летал со стороны Гданьского залива на расстоянии 80−90 километров от побережья области.

В это же время со стороны моря к региону подлетел разведывательный самолёт ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он поднялся в воздух с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг. Разведчик осуществлял полёт вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12 тысяч метров над международными водами Балтики и в 75 км от берега.

После вылета из Великобритании маршрут американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей. Этот самолёт с бортовым номером 62−4138 в последние месяцы практически ежедневно совершает разведывательные полёты у границ Калининградской области, приближаясь как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.