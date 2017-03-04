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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Армия Сирии отбила у боевиков ИГ 29 селений рядом с Алеппо

Военные Сирии сумели отбить у боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) почти 30 населенных пунктов близ Алеппо.

Источник: AP 2017

«Армия Сирии расширила зону своего контроля к северо-востоку от Алеппо, установив контроль над 29 селениями и деревнями после ожесточенных столкновений с группировкой ДАИШ (арабское название ИГ, — “Ъ”)», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения военных. При этом не уточняется, за какое время это произошло.

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Ранее пришли сообщения о значимом событии на полях сражений — взятии сирийской армией Пальмиры.

«Пальмира освобождена сирийской армией от террористов», — сказал на переговорах в Женеве глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель страны при ООН Башар аль-Джафари.

Напомним, новый раунд межсирийских переговоров в Женеве так и не привел к прямым контактам представителей официального Дамаска и трех крупнейших фракций оппозиции.

Прорыва добиться не удалось — во многом из-за того, что оппозиционный Высший комитет по переговорам, поддерживаемый странами Персидского залива и Турцией, отверг предложение правительственной делегации о включении в повестку пункта о борьбе с терроризмом.

Комментарии
2
Ишак В пальто
АБ,бла,бла,бла.
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А Б
Армия Сирии никогда не смогла бы отбить у боевиков ИГ ни одного населенного пункта самостоятельно, без участия ВС РФ. Подобные победные реляции говорят только об одном - о том, что ВС РФ принимает непосредственное участие в наземных операциях в Сирии, хотя МО РФ это пытается отрицать.
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