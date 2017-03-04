Армия Сирии отбила у боевиков ИГ 29 селений рядом с Алеппо
Военные Сирии сумели отбить у боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) почти 30 населенных пунктов близ Алеппо.
Военные Сирии сумели отбить у боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) почти 30 населенных пунктов близ Алеппо.
«Армия Сирии расширила зону своего контроля к
Ранее пришли сообщения о значимом событии на полях сражений — взятии сирийской армией Пальмиры.
«Пальмира освобождена сирийской армией от террористов», — сказал на переговорах в Женеве глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель страны при ООН Башар
Напомним, новый раунд межсирийских переговоров в Женеве так и не привел к прямым контактам представителей официального Дамаска и трех крупнейших фракций оппозиции.
Прорыва добиться не удалось — во многом