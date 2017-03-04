Армия Сирии отбила у боевиков ИГ 29 селений рядом с Алеппо

«Армия Сирии расширила зону своего контроля к северо-востоку от Алеппо, установив контроль над 29 селениями и деревнями после ожесточенных столкновений с группировкой ДАИШ (арабское название ИГ, — “Ъ”)», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения военных. При этом не уточняется, за какое время это произошло.

Ранее пришли сообщения о значимом событии на полях сражений — взятии сирийской армией Пальмиры.

«Пальмира освобождена сирийской армией от террористов», — сказал на переговорах в Женеве глава делегации правительства Сирии, постоянный представитель страны при ООН Башар аль-Джафари.

Напомним, новый раунд межсирийских переговоров в Женеве так и не привел к прямым контактам представителей официального Дамаска и трех крупнейших фракций оппозиции.