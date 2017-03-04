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20:07 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кабмин разрешил общественности контролировать перемещение товаров в зоне АТО

Обнародовано постановление Кабмина об утверждении порядка перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.

Источник: Telegraf.com.ua

Обнародовано постановление Кабинета министров об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Текст постановления от 1 марта № 99 размещен на Правительственном портале.

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Отмечается, что порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию разграничения и в пределах буферной зоны. Необходимость принятия решения обусловлена тем, что районом проведения АТО является территория Донецкой и Луганской областей, часть которой является временно неконтролируемой территорией. Согласно документу, к процессу контроля над перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.

Как сообщалось, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.

Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории.

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