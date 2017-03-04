Кабмин разрешил общественности контролировать перемещение товаров в зоне АТО
Обнародовано постановление Кабмина об утверждении порядка перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.
Обнародовано постановление Кабмина об утверждении порядка перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе.
Обнародовано постановление Кабинета министров об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Текст постановления от 1 марта № 99 размещен на Правительственном портале.
Отмечается, что порядок позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию разграничения и в пределах буферной зоны. Необходимость принятия решения обусловлена тем, что районом проведения АТО является территория Донецкой и Луганской областей, часть которой является временно неконтролируемой территорией. Согласно документу, к процессу контроля над перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.
Как сообщалось, 1 марта Кабмин на своем заседании в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный СБУ порядок перемещения товаров через линию разграничения. Принятое правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств в качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей.
Комментируя необходимость принятия решения, министр по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения была обусловлена организованной на Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок угля, который добывается на неподконтрольной территории.