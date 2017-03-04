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20:23 (мск), источник: Ipress.ua

Штаб блокады торговли с ОРДЛО опровергает информацию о разблокировании железной дороги на Луганщине

В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили, что информация о возобновлении движения поездов и разблокировки пути не соответствует действительности.

Источник: Ipress.ua

«Штаб блокады сообщает, что информация, распространяемая в отдельных СМИ о том, что через редут» Богдан «в районе Горный-Золотое якобы началось движение поездов с углем, и путь разблокирована, не соответствует действительности. Несмотря на провокации полиции с подбрасыванием взрывчатых веществ и патронов, редут “Богдан” осуществляет блокаду, а повреждения путей в некоторых местах делает движение на оккупированных территориях физически невозможным», — отметили в штабе блокады.

Напомним, пресс-служба «Укрзализныци» сообщила о возобновлении движения заблокированного ветеранами АТО поезда, который они остановили в конце января. Это были локомотив и 57 пустых вагонов, которые направлялись на оккупированную территорию загружаться углем. Как ранее сообщал iPress.ua, на Луганщине у активистов-блокадников полиция обнаружила взрывчатку.

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