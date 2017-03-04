Штаб блокады торговли с ОРДЛО опровергает информацию о разблокировании железной дороги на Луганщине
В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили, что информация о возобновлении движения поездов и разблокировки пути не соответствует действительности.
В штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили, что информация о возобновлении движения поездов и разблокировки пути не соответствует действительности.
«Штаб блокады сообщает, что информация, распространяемая в отдельных СМИ о том, что через редут» Богдан «в районе
Напомним,