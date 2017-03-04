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20:28 (мск), источник: ТАСС

Около миллиона демонстрантов в центре Сеула потребовали отставки Пак Кын Хе

Собравшиеся призвали Конституционный суд не затягивать рассмотрение дела об импичменте и утвердить его до 13 марта.

Источник: AFP 2017

СЕУЛ, 4 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Массовый митинг с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе прошел в субботу в столице Республики Корея (РК).

По данным организаторов, в акции, которая была организована в центре Сеула уже 18-ю субботу подряд, приняли участие до миллиона человек.

Собравшиеся на площади Кванхвамун призвали Конституционный суд (КС) РК не затягивать рассмотрение дела об импичменте Пак Кын Хе и утвердить его до 13 марта, когда истекает срок полномочий председателя КС.

Одновременно в Сеуле состоялся митинг сторонников президента, которые потребовали от суда отказать в утверждении импичмента и вернуть Пак Кын Хе к власти. Многие участники акции уверены, что за отставкой политика стоят спецслужбы КНДР и «прокоммунистические элементы» в Южной Корее. Данных о числе участников пропрезидентской демонстрации не приводится.

В декабре прошлого года депутаты южнокорейского парламента проголосовали за импичмент Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отвергнуть Конституционный суд. Согласно предварительным данным, он может огласить свой вердикт уже 10 или 13 марта.

Комментарии
1
А Б
Требования демонстрантов об отставке президента Южной Кореи Пак Кын Хе являются ярким проявлением возможностей демократического устройства страны, население которой проявляет неудовлетворённость своей властью. Некоторым странам, считающим себя демократическими, в которых формально, по Конституции, власть принадлежит народу, следовало бы взять пример с Южной Кореи.
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