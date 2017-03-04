Около миллиона демонстрантов в центре Сеула потребовали отставки Пак Кын Хе

СЕУЛ, 4 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Массовый митинг с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе прошел в субботу в столице Республики Корея (РК).

По данным организаторов, в акции, которая была организована в центре Сеула уже 18-ю субботу подряд, приняли участие до миллиона человек.

Собравшиеся на площади Кванхвамун призвали Конституционный суд (КС) РК не затягивать рассмотрение дела об импичменте Пак Кын Хе и утвердить его до 13 марта, когда истекает срок полномочий председателя КС.