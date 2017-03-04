Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова доставили в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала «112 Украина».

«У меня информация, что “скорая” с Романом Насировым уже давно прибыла в Соломенский райсуд, который будет слушать дело. Но его самого в зале суда еще нет. … Под помещением суда есть спецназовцы, что они тут делают, не говорят», — отметил корреспондент.

Напомним, сегодня, 4 марта, сообщалось, что около 10:00 врачи провели консилиум относительно состояния Насирова для его транспортировки.

Как сообщалось, ранее председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.