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20:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко уполномочил Реву на подписание договора с ФРГ о соцобеспечении

Распоряжение президента Украины от 31 октября 2013 года «О предоставлении полномочий Королевской на подписание соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении» утратило силу.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Андрей Рева распоряжением президента Украины уполномочен на подписание соглашения между Украиной и Германией о социальном обеспечении. Таким образом, депутат «Оппозиционного блока» Наталия Королевская отстранена от этих обязанностей.

«Уполномочить министра социальной политики Украины Реву Андрея Алексеевича на подписание соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении», — говорится в распоряжении Порошенко, опубликованном на сайте украинского главы.

Согласно сообщению, тем самым признается утратившим силу распоряжение президента Украины от 31 октября 2013 года «О предоставлении полномочий Королевской на подписание соглашения между Украиной и Федеративной Республикой Германия о социальном обеспечении».

Ранее сообщалось, что Максима Рубина уволили с поста главы Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине указом президента Украины Петра Порошенко.

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