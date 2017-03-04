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20:50 (мск), источник: РИА Новости

На юге Турции потерпел крушение самолет сирийской армии

Самолет ВВС Сирии упал в провинции Хатай, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Ранее СМИ сообщили, что самолет сбили боевики группировки «Ахрар аш-Шам».

Источник: РИА Новости

ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции, передает в субботу телеканал Sky News Arabia.

По данным ряда СМИ, члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии; отмечалось, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента катапультировался и приземлился на территории Турции.

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«Военный самолет, который упал в турецкой провинции Хатай, — сирийский», — приводит телеканал слова главы турецкого кабмина.

Кроме того, ссылаясь на ряд неназванных турецких источников, он утверждает, что рухнувший истребитель принадлежал к модели МиГ-23, а не МиГ-21, как заявили ранее боевики экстремистской организации «Ахрар аш-Шам».

Оперативным комментарием сирийских военных или властей по данному вопросу РИА Новости пока не располагает.

В свою очередь военный источник подтвердил информационному порталу «Аль-Масдар», что сирийские ВВС действительно потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб.

При этом источник подчеркнул, что МиГ-21 не был сбит боевиками, а причиной крушения истребителя стала техническая неисправность — вероятно, отказ двигателя. Сообщается также, что пилоту удалось катапультироваться и приземлиться на территории турецкой провинции Хатай.

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