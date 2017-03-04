На юге Турции потерпел крушение самолет сирийской армии
Самолет ВВС Сирии упал в провинции Хатай, заявил
Самолет ВВС Сирии упал в провинции Хатай, заявил
ДАМАСК, 4 мар — РИА Новости, Евгений Орел.
По данным ряда СМИ, члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что якобы сбили самолет МиГ-21 на
«Военный самолет, который упал в турецкой провинции Хатай, — сирийский», — приводит телеканал слова главы турецкого кабмина.
Кроме того, ссылаясь на ряд неназванных турецких источников, он утверждает, что рухнувший истребитель принадлежал к модели МиГ-23, а не МиГ-21, как заявили ранее боевики экстремистской организации «Ахрар аш-Шам».
Оперативным комментарием сирийских военных или властей по данному вопросу РИА Новости пока не располагает.
В свою очередь военный источник подтвердил информационному порталу «Аль-Масдар», что сирийские ВВС действительно потеряли связь с одним из своих самолетов, который летел на низкой высоте в провинции Идлиб.
При этом источник подчеркнул, что МиГ-21 не был сбит боевиками, а причиной крушения истребителя стала техническая неисправность — вероятно, отказ двигателя. Сообщается также, что пилоту удалось катапультироваться и приземлиться на территории турецкой провинции Хатай.