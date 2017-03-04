Польша выдвинула Сариуш-Вольского кандидатом на пост главы Евросовета
ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Польша официально выдвинула кандидатуру евродепутата от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Яцека
ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Польша официально выдвинула кандидатуру евродепутата от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Яцека
«Я только что направил дипломатическую ноту, объявляющую Яцека
В сообщении
Нынешние власти Польши неоднократно заявляли, что не поддержат его кандидатуру при переизбрании на второй срок, поскольку он выступает с критикой польских властей и не «продвигает» их интересы в европейских структурах.
Газета Financial Times ранее написала, что премьер Польши Беата Шидло «опрашивает представителей других стран ЕС в деле возможности замены Дональда Туска Яцеком