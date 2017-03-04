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22:47 (мск), источник: РИА Новости

Польша выдвинула Сариуш-Вольского кандидатом на пост главы Евросовета

ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Польша официально выдвинула кандидатуру евродепутата от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Яцека Сариуш-Вольского на пост главы Евросовета, сообщил глава МИД страны Витольд Ващиковский.

Источник: РИА Новости

«Я только что направил дипломатическую ноту, объявляющую Яцека Сариуш-Вольского кандидатом польского правительства на пост председателя Евросовета», — заявил Ващиковский, которого цитирует агентство PAP.

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В сообщении пресс-службы МИД, в свою очередь, отмечается, что нота направлена председательствующей в Евросовете Мальте.

Полномочия нынешнего председателя Евросовета, экс-премьера Польши Дональда Туска истекают летом текущего года

Нынешние власти Польши неоднократно заявляли, что не поддержат его кандидатуру при переизбрании на второй срок, поскольку он выступает с критикой польских властей и не «продвигает» их интересы в европейских структурах.

Газета Financial Times ранее написала, что премьер Польши Беата Шидло «опрашивает представителей других стран ЕС в деле возможности замены Дональда Туска Яцеком Сариуш-Вольским на посту главы Европейского совета», однако лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал данную информацию «спекуляцией», отказавшись ее комментировать.

Комментарии
4
Р.P.F
ГНИЛЫЕ И ПОСЛЕ ЖИЗНИ...
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Р.P.F
Паны дерутся, у ХОХЛОВ чубы трещат.
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Александр д
я не думал что пшеки такой гнилой народ по жизни
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