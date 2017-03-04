Польша выдвинула Сариуш-Вольского кандидатом на пост главы Евросовета

«Я только что направил дипломатическую ноту, объявляющую Яцека Сариуш-Вольского кандидатом польского правительства на пост председателя Евросовета», — заявил Ващиковский, которого цитирует агентство PAP.

В сообщении пресс-службы МИД, в свою очередь, отмечается, что нота направлена председательствующей в Евросовете Мальте.

Нынешние власти Польши неоднократно заявляли, что не поддержат его кандидатуру при переизбрании на второй срок, поскольку он выступает с критикой польских властей и не «продвигает» их интересы в европейских структурах.