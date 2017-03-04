ООН уличила КНДР в крупных поставках оружия в Африку в обход санкций

Как выяснила группа экспертов ООН по Северной Корее, в августе 2016 года около 30 тыс. гранатометов нашли спрятанными под железной рудой, которая находилась на грузовом судне, направлявшемся по Суэцкому каналу в Египет. Куда оно должно было быть доставлено, эксперты не установили, однако подчеркнули, что это «самый большой захват боеприпасов в истории санкций» против Северной Кореи.

За месяц до этого, говорится в докладе, государство-член ООН захватил воздушную перевозку приборов военного назначения для радиосвязи, предназначенную для некой компании в Эритрее. Это уже второй раз, когда организация обнаруживает факты военного экспорта из Северной Кореи в Эритрею, что «подтверждает продолжающееся сотрудничество вооружений между двумя странами».