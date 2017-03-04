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22:03 (мск), источник: РБК

ООН уличила КНДР в крупных поставках оружия в Африку в обход санкций

ООН обнаружила в Африке северокорейское оружие, которое запрещено санкциями международных организаций. По данным международной организации, Пхеньян налаживает торговлю и поставки вооружения в африканские страны, а также проводит военные учения на их территории.

Источник: AP 2017

Миротворцы Организации объединенных наций (ООН) обнаружили в Африке северокорейское оружие, которое находится под ограничительными мерами международной организации. Это следует из внутреннего доклада ООН, с которым ознакомилось Associated Press.

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Как выяснила группа экспертов ООН по Северной Корее, в августе 2016 года около 30 тыс. гранатометов нашли спрятанными под железной рудой, которая находилась на грузовом судне, направлявшемся по Суэцкому каналу в Египет. Куда оно должно было быть доставлено, эксперты не установили, однако подчеркнули, что это «самый большой захват боеприпасов в истории санкций» против Северной Кореи.

За месяц до этого, говорится в докладе, государство-член ООН захватил воздушную перевозку приборов военного назначения для радиосвязи, предназначенную для некой компании в Эритрее. Это уже второй раз, когда организация обнаруживает факты военного экспорта из Северной Кореи в Эритрею, что «подтверждает продолжающееся сотрудничество вооружений между двумя странами».

Также организация обнаружила северокорейских военнослужащих в Анголе и Уганде

​Годовой отчет, подготовленный группой экспертов ООН по Северной Корее, который оказался в распоряжении агентства, показывает, что Пхеньян уклоняется от введенных в отношении его ядерной и ракетной программ санкций, занимается тренировкой своих военнослужащих и поставляет вооружение.

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По мнению эксперта по Северной Корее в институте международной экономики Petersen Марка Нолана, КНДР «использует африканские страны в качестве стратегии обхода»

Он пояснил, что Пхеньян налаживает свое военное присутствие в Африке и проявляет интерес к торговле там для того, чтобы сократить свою зависимость от Китая.

В отношении Северной Кореи действуют санкции как международных организаций и союзов, таких как ООН и Евросоюз, так и отдельных стран, в том числе США и России. Ограничительные меры были введены из-за многочисленных ядерных и ракетных испытаний, которые проводит Пхеньян. ​ Сами санкции затрагивают экономическую, финансовую, военную, а также дипломатическую и политическую сферы.

Комментарии
1
николай бондарь
А как им (КНДР) ещё выживать? Вот и торгуют тем что есть. Геополитикой там и не пахнет - чистый бизнес и ничего кроме бизнеса.
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