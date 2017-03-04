Избрание меры пресечения Насирову затягивается: суд заминирован

В 19.00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева должно было начаться судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насиров. Однако заседание не начинают — ждут взрывотехников.

Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы «Феофания» вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он официально считается задержанным.

3 марта г-на Насирова прооперировали. В этот же день Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей главы ГФС.

4 марта Романа Насирова в сопровождении сотрудников НАБУ перевезли из «Феофании» в Институт кардиологии им. академика Стражеско с целью подтверждения или опровержения поставленного диагноза.