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21:26 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Избрание меры пресечения Насирову затягивается: суд заминирован

Судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насиров не начинают — ждут взрывотехников, сообщает корреспондент НБН из помещения Шевченковского суда.

Источник: Nbnews.com.ua

В 19.00 в помещении Шевченковского районного суда города Киева должно было начаться судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насиров. Однако заседание не начинают — ждут взрывотехников.

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Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы «Феофания» вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он официально считается задержанным.

3 марта г-на Насирова прооперировали. В этот же день Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей главы ГФС.

4 марта Романа Насирова в сопровождении сотрудников НАБУ перевезли из «Феофании» в Институт кардиологии им. академика Стражеско с целью подтверждения или опровержения поставленного диагноза.

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