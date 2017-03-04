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22:22 (мск), источник: РИА Новости

Представитель Обамы опроверг заявление Трампа о прослушке телефона

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Представитель экс-президента США Барака Обамы опроверг обвинения в его адрес в прослушке телефона действующего американского президента Дональда Трампа во время предвыборной гонки, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжения проводит слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно», — заявил представитель Обамы Кевин Льюис.

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Администрация Обамы также никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США, отметил он.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что «президент Обама прослушивал мои разговоры» за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября.

При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

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