Представитель Обамы опроверг заявление Трампа о прослушке телефона

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжения проводит слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно», — заявил представитель Обамы Кевин Льюис.

Администрация Обамы также никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США, отметил он.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что «президент Обама прослушивал мои разговоры» за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября.

При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.