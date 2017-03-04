Представитель Обамы опроверг заявление Трампа о прослушке телефона
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Представитель
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Представитель
«Ни президент Обама, ни
Администрация Обамы также никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США, отметил он.
В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что «президент Обама прослушивал мои разговоры» за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября.
При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.