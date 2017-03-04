МВФ договорился с Украиной относительно 3-го пересмотра программы в рамках механизма EFF
Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта третьего пересмотра программы.
Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта третьего пересмотра программы.
Международный валютный фонд на уровне экспертов достиг договоренности с Украиной относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. Об этом сообщили в
Глава миссии МВФ в Украины Рон ван Роден в Вашингтоне заявил: «Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатам консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ».