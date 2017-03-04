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21:46 (мск), источник: 112.ua

МВФ договорился с Украиной относительно 3-го пересмотра программы в рамках механизма EFF

Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта третьего пересмотра программы.

Источник: 112.ua

Международный валютный фонд на уровне экспертов достиг договоренности с Украиной относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Международного валютного фонда.

Глава миссии МВФ в Украины Рон ван Роден в Вашингтоне заявил: «Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатам консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ».

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