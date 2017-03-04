МВФ выделит Украине новый транш в миллиард долларов

Консультации проходили на уровне экспертов, которые должны предоставить свой отчет совету директоров МВФ, что будет принимать окончательное решение о выделении финансовой помощи. МВФ обещал завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. Как правило, решение совета директоров МВФ принимается с учетом результатов работы миссии фонда.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров… во второй половине марта», — говорится в пресс-релизе.

Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

В сообщении МВФ отмечается, что завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. При этом, по данным фонда, это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.