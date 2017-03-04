Начался суд по избранию меры пресечения Насирову
В субботу, 4 марта, в 21.30 началось судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насирову, передает корреспондент НБН.
В субботу, 4 марта, в 21.30 началось судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насирову, передает корреспондент НБН.
«В 21.30 в помещении Шевченковского районного суда города Киева началось судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насирову. Заседание ведет судья Александр Бобровник.
Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы «Феофания» вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он официально считается задержанным.
3 марта
4 марта Романа Насирова в сопровождении сотрудников НАБУ перевезли из «Феофании» в Институт кардиологии им. академика Стражеско с целью подтверждения или опровержения поставленного диагноза.