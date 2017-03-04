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22:42 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Начался суд по избранию меры пресечения Насирову

В субботу, 4 марта, в 21.30 началось судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насирову, передает корреспондент НБН.

Источник: Nbnews.com.ua

«В 21.30 в помещении Шевченковского районного суда города Киева началось судебное заседание Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения главе ДФС Роману Насирову. Заседание ведет судья Александр Бобровник.

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Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы «Феофания» вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он официально считается задержанным.

3 марта г-на Насирова прооперировали. В этот же день Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей главы ГФС.

4 марта Романа Насирова в сопровождении сотрудников НАБУ перевезли из «Феофании» в Институт кардиологии им. академика Стражеско с целью подтверждения или опровержения поставленного диагноза.

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