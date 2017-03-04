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23:25 (мск), источник: РБК

Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона

Следователи провели обыск в загородном доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Источник: AFP 2017
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Следственные действия проводились в особняке семейства Фийон в коммуне Сабле-Сюр-Сарт на западе страны. Как сообщает газета Le Parisien, помимо обыска, правоохранительные органы произвели оценку стоимости имущества, принадлежащего семье кандидата в президенты. Это было сделано в рамках расследования о хищении государственных средств и растрате.

В четверг, 2 марта, следователи провели обыск в парижском доме Фийона. Тогда к кандидату в президенты прибыли сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff).

Расследование, фигурантами которого выступают Франсуа Фийон и его жена, началось 25 февраля.

Следствие обвиняет Фийона в фиктивном трудоустройстве супруги, которая с 1998—2002 числилась его помощницей в парламенте страны

Тем не менее, никаких результатов ее деятельности обнаружить не удалось. После ухода Фийона из парламента, его жена продолжила состоять в штате помощников его однопартийца Марка Жуло. Это продолжалось до 2007 года. За это период Пенелопа Фийон предположительно заработала более €500 тыс.

Сам Фийон официально объявил, что не намерен сниматься с предвыборной гонки из-за расследования. Признать свою вину политик отказался.

Комментарии
1
Сергей Донченко
Теперь можно с уверенностью сказать что методы политической борьбы в России соответствуют европейским стандартам
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