Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона

Следственные действия проводились в особняке семейства Фийон в коммуне Сабле-Сюр-Сарт на западе страны. Как сообщает газета Le Parisien, помимо обыска, правоохранительные органы произвели оценку стоимости имущества, принадлежащего семье кандидата в президенты. Это было сделано в рамках расследования о хищении государственных средств и растрате.

В четверг, 2 марта, следователи провели обыск в парижском доме Фийона. Тогда к кандидату в президенты прибыли сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff).

Расследование, фигурантами которого выступают Франсуа Фийон и его жена, началось 25 февраля.