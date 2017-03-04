Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона
Следователи провели обыск в загородном доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Следователи провели обыск в загородном доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Следственные действия проводились в особняке семейства Фийон в коммуне
В четверг, 2 марта, следователи провели обыск в парижском доме Фийона. Тогда к кандидату в президенты прибыли сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговых преступлениями (Oclciff).
Расследование, фигурантами которого выступают Франсуа Фийон и его жена, началось 25 февраля.
Тем не менее, никаких результатов ее деятельности обнаружить не удалось. После ухода Фийона из парламента, его жена продолжила состоять в штате помощников его однопартийца Марка Жуло. Это продолжалось до 2007 года. За это период Пенелопа Фийон предположительно заработала более €500 тыс.
Сам Фийон официально объявил, что не намерен сниматься с предвыборной гонки