Украина получит очередной транш — МВФ согласовал обновленный меморандум
Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины.
Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины.
Об этом сообщили в
— Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ, — сказал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.
Ранее Reuters со ссылками на источники в Нацбанке сообщал о том, что Украина подписала меморандум с МВФ с новыми требованиями.