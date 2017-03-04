Украина получит очередной транш — МВФ согласовал обновленный меморандум

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

— Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — вместе с результатами консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ, — сказал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Ранее Reuters со ссылками на источники в Нацбанке сообщал о том, что Украина подписала меморандум с МВФ с новыми требованиями.