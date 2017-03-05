Порошенко объявил конкурс на занятие 4 должностей глав райгосадминистраций
Об этом говорится в распоряжении главы государства от 4 марта.
Об этом говорится в распоряжении главы государства от 4 марта.
Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантных должностей глав райгосадминистраций. Об этом говорится в распоряжении главы государства № 54/2017-рп от 4 марта, опубликованном на сайте АП.
В частности, открыт набор на должность главы Баштанской районной государственной администрации Николаевской области; председателя Новоодесского районной государственной администрации Николаевской области; председателя Подольской районной государственной администрации Одесской области; председателя Ренийского районной государственной администрации Одесской области.
Напомним, 22 февраля президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в 8 областях.