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00:17 (мск), источник: 112.ua

Порошенко объявил конкурс на занятие 4 должностей глав райгосадминистраций

Об этом говорится в распоряжении главы государства от 4 марта.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантных должностей глав райгосадминистраций. Об этом говорится в распоряжении главы государства № 54/2017-рп от 4 марта, опубликованном на сайте АП.

В частности, открыт набор на должность главы Баштанской районной государственной администрации Николаевской области; председателя Новоодесского районной государственной администрации Николаевской области; председателя Подольской районной государственной администрации Одесской области; председателя Ренийского районной государственной администрации Одесской области.

Напомним, 22 февраля президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в 8 областях.

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Новости 112. Выпуск от 23:00, 04.03.2017
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