Суд по делу Насирова перенесли
Обвинение обращалось к суду с просьбой продолжить процесс.
Обвинение обращалось к суду с просьбой продолжить процесс.
Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение дела главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на воскресенье, 5 марта.
Как стало известно «Обозревателю», суд вернется к процессу в 10:00.
Адвокаты подозреваемого после повторного осмотра подзащитного врачами настаивали на переносе заседания
Как сообщал «Обозреватель», вечером 4 марта похищенного Насирова насильно повезли в суд. Заседание должно было начаться в 19:00. Около 20:00 появилась информация о минировании здания Соломенского суда, всех попросили покинуть помещение.