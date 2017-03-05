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00:35 (мск), источник: Обозреватель

Суд по делу Насирова перенесли

Обвинение обращалось к суду с просьбой продолжить процесс.

Источник: AP 2017

Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение дела главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на воскресенье, 5 марта.

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Как стало известно «Обозревателю», суд вернется к процессу в 10:00.

Адвокаты подозреваемого после повторного осмотра подзащитного врачами настаивали на переносе заседания из-за состояния здоровья Насирова. Обвинение же обращалось к суду с просьбой продолжить процесс.

Как сообщал «Обозреватель», вечером 4 марта похищенного Насирова насильно повезли в суд. Заседание должно было начаться в 19:00. Около 20:00 появилась информация о минировании здания Соломенского суда, всех попросили покинуть помещение.

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