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02:29 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме подтвердили намерение США снизить финансовую помощь другим странам

Директор административно-бюджетного управления Белого дома заявил, что урезания бюджета направлены на то, чтобы достичь увеличения военных расходов на $54 млрд.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена серьезно сократить объемы экономической помощи другим государствам. Это подтвердил в субботу директор административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвэни.

«Мы собираемся предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги здесь (в США — прим. ТАСС)», — сказал он в эфире телекомпании Fox News.

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По словам директора административно-бюджетного управления, которое является самым крупным структурным подразделением Белого дома, речь идет о «довольно значительных сокращениях»

Он заявил, что урезания бюджета направлены на то, чтобы достичь увеличения военных расходов США на $54 млрд.

«Общий посыл довольно прямолинеен: меньше денег тратим за рубежом, больше денег тратим здесь», — подчеркнул Малвэни, который ранее занимал должность члена Палаты представителей Конгресса.

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Ранее ряд американских СМИ, включая агентство Associated Press (AP), сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал согласие на предложения о существенном сокращении бюджета его ведомства, выработанные аппаратом Белого дома. АБУ предложило урезать бюджет Госдепартамента на 37%.

Как отмечало АP, Тиллерсон согласился с необходимостью «агрессивной чистки бюджета» внешнеполитического ведомства и входящего в его структуру Агентства международного развития (АМР), занимающегося оказанием экономической помощи другим странам, однако предложил растянуть этот процесс на три года.

Между тем законодатели как из Сената, так и из Палаты представителей уже сигнализировали о том, что в штыки воспринимают инициативу Белого дома, призванную более чем на треть сократить расходы Госдепартамента и АМР. Многие члены Конгресса, представляющие как демократов, так и республиканцев, сочли такие предложения грозящими подрывом внешней политики Вашингтона.

В этом году на работу Госдепартамента и АМР выделено $50,1 млрд. Данная сумма составляет чуть более 1% расходной части федерального бюджета США.

Комментарии
2
Свин .
Хозяйственный - все в хату. Не все такие
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Минобороны РФ заставляет мир завистливо унижаться Западная пресса регулярно поднимает тему российской агрессии. И делает это, вероятнее всего, по одной простой причине: армия России настолько сильна, что её стоит бояться. А так как противопоставить развитию ВС РФ за бугром ничего не могут, то и опускаются там вплоть до лжи или пропаганды. Однако даже негативно отзываясь о российской армии, завистники России добиваются не того, что русских, которые якобы должны приехать и захватить чужие территории, боятся, а противоположного эффекта: популяризации ВС РФ. Тот же Запад скорее унижает себя, когда в их СМИ появляются статьи, критикующие Министерство обороны РФ, так как, по сути, эти материалы не отражают действительности, но доказывают, что России завидуют. Между тем в Министерстве обороны РФ продолжают модернизацию и передачу новой техники на вооружение. В 2017 году ракетные войска стратегического назначения получат 41 новую баллистическую ракету, у военно-воздушных сил появится еще 170 самолетов, у армии — 905 танков и боевых машин, а у флота — 17 кораблей. И это не говоря о том, сколько за этот год предстоит плановых и внеплановых проверок вооруженных сил РФ. И не стоит забывать, что на вооружении в России стоят такие еденицы вооружения, как ракетный комплекс Р-36М («Сатана»), боевую платформу «Армата», дизельные подлодки проекта «Лада», баллистические ракеты 9K720 «Искандер», тактические ракетные комплексы OTР-21 «Точка», ЗРК С-400 и С-500, бомбардировщики «Су», десантные корабли проекта 775(«Минск» — «Королев», «Калининград» и «Александр Шабалин»), атомные подводные лодки «Борей». Кстати, что касается новых суперподлодок России «Борей», к ним в Министерстве обороны РФ особое внимание. Эти субмарины, способные находиться на задании в течение нескольких лет, своеобразная гордость российской армии. К 2020 году планируется построить 10 таких подводных лодок, а за ходом строительства самих субмарин, а также инфраструктуры для них, пристально наблюдают. Так, например, в ходе визита заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на Камчатку, где идет возведение пункта базирования субмарин, стало известно, что строительство идет согласно поставленным задачам. Более того, замминистра отметил соблюдение сроков сдачи объекта. В общем, ситуация вокруг российской армии вполне благоприятна. Миру остается только завидовать модернизации и стремительному развитию ВС России. Что же касается пропаганды и лжи вокруг неё, то они уж точно не отражаются на армии негативно. Получается, что своим развитием Минобороны РФ заставляет мир завистливо унижаться.
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