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02:46 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

NYT: США организуют кибератаки на КНДР в течение последних трех лет

Спецслужбы США занимаются постоянными кибератаками на серверы КНДР, сообщает The New York Times.

Источник: Reuters

По данным газеты, бывший президент Барак Обама отдал приказ дестабилизировать ракетную программу Пхеньяна, используя хакерские методы. В частности, путем кибервоздействия, как отмечает издание, планировалось сорвать тестовые запуски баллистических ракет в первые секунды их полета.

По данным газеты, программа кибератак оказалась успешной, и число неудачных пусков значительно возросло
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В частности, северокорейские ракеты стали чаще взрываться, отклоняться от курса и падать в море. Однако, как рассказали источники NYT в администрации бывшего и действующего президента, последние успешные пуски ракет КНДР демонстрируют снижение эффективности воздействия со стороны американских спецслужб.

Напомним, ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что в Белом доме рассматривают возможность применения силы в отношении Северной Кореи.

Издание отмечало, что замсоветника президента США по нацбезопасности Кэтрин Макфарленд запросила у правительственных служб предложения по возможным действиям в отношении Пхеньяна в рамках «всестороннего переосмысления» американско-северокорейских отношений.

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