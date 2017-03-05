NYT: США организуют кибератаки на КНДР в течение последних трех лет

По данным газеты, бывший президент Барак Обама отдал приказ дестабилизировать ракетную программу Пхеньяна, используя хакерские методы. В частности, путем кибервоздействия, как отмечает издание, планировалось сорвать тестовые запуски баллистических ракет в первые секунды их полета.

По данным газеты, программа кибератак оказалась успешной, и число неудачных пусков значительно возросло

По данным газеты, программа кибератак оказалась успешной, и число неудачных пусков значительно возросло

ООН уличила КНДР в крупных поставках оружия в Африку в обход санкций

В частности, северокорейские ракеты стали чаще взрываться, отклоняться от курса и падать в море. Однако, как рассказали источники NYT в администрации бывшего и действующего президента, последние успешные пуски ракет КНДР демонстрируют снижение эффективности воздействия со стороны американских спецслужб.

Напомним, ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что в Белом доме рассматривают возможность применения силы в отношении Северной Кореи.