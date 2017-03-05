NYT: США организуют кибератаки на КНДР в течение последних трех лет
Спецслужбы США занимаются постоянными кибератаками на серверы КНДР, сообщает The New York Times.
Спецслужбы США занимаются постоянными кибератаками на серверы КНДР, сообщает The New York Times.
По данным газеты, бывший президент Барак Обама отдал приказ дестабилизировать ракетную программу Пхеньяна, используя хакерские методы. В частности, путем кибервоздействия, как отмечает издание, планировалось сорвать тестовые запуски баллистических ракет в первые секунды их полета.
В частности, северокорейские ракеты стали чаще взрываться, отклоняться от курса и падать в море. Однако, как рассказали источники NYT в администрации бывшего и действующего президента, последние успешные пуски ракет КНДР демонстрируют снижение эффективности воздействия со стороны американских спецслужб.
Напомним, ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что в Белом доме рассматривают возможность применения силы в отношении Северной Кореи.
Издание отмечало, что замсоветника президента США по нацбезопасности Кэтрин Макфарленд запросила у правительственных служб предложения по возможным действиям в отношении Пхеньяна в рамках «всестороннего переосмысления»