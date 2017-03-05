Глава МИД Австрии предложил разместить центры приема мигрантов в Грузии

Министр отметил, что политика по приему мигрантов в ЕС, проводившаяся ранее, была неверна. Существующие маршруты перемещения мигрантов в страны Европы, в том числе и Средиземноморский маршрут, должны быть перекрыты.

Курц заявил, что наиболее разумным было бы создание в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев центров по содержанию мигрантов за пределами ЕС

Курц заявил, что наиболее разумным было бы создание в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев центров по содержанию мигрантов за пределами ЕС

«Важно, что бы эти центры предоставляли защиту людям, и чтобы туда можно было направить нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу», — отметил глава МИД Австрии.

Помимо этого, Курц отметил, что депортация нелегальных мигрантов из ЕС не может быть решением проблемы. Власти Евросоюза должны останавливать людей, рвущихся в Европу, до того, как они пересекли границу с ЕС. «Проще остановить людей на внешней границе ЕС и направить их обратно, чем отправить их назад когда они уже переехали в Вену или Берлин», — пояснил он.

В конце января министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле назвал ошибочной политику «открытых дверей» в отношении мигрантов. «Мы, политики — люди, мы тоже ошибаемся. Но можно, по крайней мере, учиться на своих ошибках», — заявил он.