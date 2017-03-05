Военные учатся противостоять терроризму на Дальнем Востоке
В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялось совместное учение подразделений военной полиции и противодействия терроризму. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялось совместное учение подразделений военной полиции и противодействия терроризму. Об этом ИА «Дейта» сообщили в
В ходе
Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило «зачистку» помещения от условных диверсантов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего. В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.
Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов. В завершении