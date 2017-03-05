Военные учатся противостоять терроризму на Дальнем Востоке

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали диверсионную группу условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий штаба округа.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора выполнило «зачистку» помещения от условных диверсантов, а также отработало эвакуацию условно раненного военнослужащего. В завершении специальной операции захваченные условные диверсанты были переданы подразделению военной полиции.