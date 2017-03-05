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04:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: должность пресс-секретаря Госдепа займет журналистка Fox News

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт (Heather Nauert) назначена на должность пресс-секретаря госдепартамента США, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2017

Как отмечает агентство, 47-летняя Нойерт — журналистка одной из любимых передач президента США Дональда Трампа «Fox & Friends» — приняла предложение на этой неделе.

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Об этом сообщили источники на условиях анонимности, поскольку соответствующее решение еще не было объявлено официально.

Ранее сообщалось, что регулярные брифинги госдепа США, приостановленные незадолго до инаугурации нового президента, возобновятся 6 марта.

Трамп не раз положительно отзывался о «Fox & Friends». Однажды он заявил, что является фанатом этого шоу уже «долгое время».

Отмечается, что Нойерт стала второй сотрудницей Fox, получившей работу в госдепе за последние дни. Ранее журналист Джонатан Вахтел (Jonathan Wachtel) был назначен на пост представителя миссии США в ООН.

Комментарии
1
Берёзка
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