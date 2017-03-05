Срок полномочий премьер-министра Японии продлили до 9 лет
Полномочия лидера правящей партии Японии, одновременно являющегося
Полномочия лидера правящей партии Японии, одновременно являющегося
Как передает в воскресенье, 5 марта, ТАСС, решение внести соответствующие изменения в устав было принято на съезде
Победившее на выборах в нижнюю палату японского парламента политическое объединение предлагает кандидата на должность
Осенью 2018 года в ЛДП намечены выборы председателя партии. Ожидается, что действующий премьер выдвинет свою кандидатуру.
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