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07:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Срок полномочий премьер-министра Японии продлили до 9 лет

Полномочия лидера правящей партии Японии, одновременно являющегося премьер-министром, будут продлены с 6 до 9 лет.

Источник: AP 2017

Как передает в воскресенье, 5 марта, ТАСС, решение внести соответствующие изменения в устав было принято на съезде Либерально-демократической партии (ЛДП).

Таким образом, если ЛДП удастся удержать позиции, данное новшество будет означать, что полномочия Синдзо Абэ не истекут в 2018 году, он останется на своем посту до 2021-го
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Победившее на выборах в нижнюю палату японского парламента политическое объединение предлагает кандидата на должность премьер-министра. Ранее глава кабмина мог занимать этот пост в течение двух трехлетних сроков, теперь — на протяжении трех сроков.

Осенью 2018 года в ЛДП намечены выборы председателя партии. Ожидается, что действующий премьер выдвинет свою кандидатуру.

Лидер либерал-демократов Японии Синдзо Абэ стал премьер-министром в 2012 году после убедительной победы своей партии над Демократической партией на всеобщих выборах. Сторонники-однопартийцы не раз требовали дать ему больше времени для проведения экономических реформ и организации в Токио летней Олимпиады-2020.

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