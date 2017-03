Уходящая неделя в РК выдалась богатой на кадровые перестановки

***

Председателем правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» назначен Арман Жетписбай.

Жетписбай Арман Шарипбайулы родился в 1971. Окончил Казахский химико-технологический институт (инженер-строитель), Казахский экономический институт им. Т. Рыскулова (экономист). Проходил обучение в Международной Московской финансово-банковской школе (Москва), Международной академии бизнеса (Алматы), Inteconference LTD with participation of molans and anier municipalitiens (Женева, Швейцария), Leadership Foundation fo Higher Education (г. Лондон, Великобритания), Назарбаев Университете (Астана). Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, финансовых институтах, национальных и крупных частных компаниях.

До назначения на должность председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» работал управляющим директором АО «НАК «Казатомпром».

***

Председателем совета директоров Казахстанской ипотечной компании избран Айдар Арифханов.

Также советом директоров принято решение назначить заместителями председателя правления Абылая Рахимжанова и Каната Исамбаева.

***

Заместителем акима Северо-Казахстанской области назначен Аскар Сакипкереев.

С 2004 до настоящего назначения Аскар Сакипкереев занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, Алматинский институт политологии и управления, Казахстанско-Российский университет, по специальностям «ученый-агроном», «политолог», «бакалавр юриспруденции». Трудовую деятельность начал в 1981 агрономом-семеноводом Каракугинского совхоза Булаевского района. С 2013 являлся заместителем акима Жамбылского района, акимом Жамбылского и Шуского районов.

***

Распоряжением акима Жамбылской области прежний глава городской администрации 41-летний Нуржан Календеров назначен руководителем аппарата акима Жамбылской области.

Календеров закончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «международные экономические отношения». Трудовую деятельность начал в 1997 бухгалтером в бизнес-структурах. С 2011 по 2013 возглавлял Жамбылский и Кордайский районы. С 2013 — аким Тараза.

***

Решением совета директоров АО «ForteBank» избраны новые заместители председателя правления — члены правления Гаухар Бисембиева и Адиль Батырбеков.

Гаухар Бисембиева курирует розничный бизнес банка. Адиль Батырбеков будет курировать корпоративный блок, малый и средний бизнес.

Гаухар Бисембиева имеет 20-летний опыт работы в финансовой системе Казахстана. За эти прошла путь от рядового специалиста до заместителя председателя правления в ведущих банках страны. С 2009 до 2015 занимала руководящие должности в АО «ForteBank», исполняла важную роль в процессе объединения трех банков (АльянсБанк, Темiрбанк, ForteBank) и внесла значительный вклад в развитие розничного блока. Последние два находилась на позиции управляющего директора, курирующего розничный бизнес. Окончила факультет международных экономических отношений в Казахской государственной академии управления, а также получила степень магистра делового администрирования в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования.

Адиль Батырбеков работает в банковской сфере на протяжении последних 20 лет. Начав карьеру с позиции финансового аналитика, в последние занимал должность управляющего директора, члена правления одного из крупнейших казахстанских банков. Является профессионалом с многолетним опытом работы и обширными знаниями в вопросах корпоративного, малого и среднего бизнеса. Окончил факультет международных экономических отношений в Казахской государственной академии управления, а также получил степень магистра делового администрирования в Бизнес Школе Университета Ноттингем (Соединенное Королевство).

***

Ермек Амиргалиев назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области.

Амиргалиев Ермек Еркенович родился в 1981. Окончил Жетысуйский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности «экономист-менеджер». Трудовой путь начал ведущим специалистом отдела государственных закупок аппарата акима Алматинской области.

В разные работал ведущим специалистом отделов государственных закупок и выдачи разовых талонов, организации государственных закупок и мониторинга областного управления финансов, главным специалистом, начальником отдела инвестиционных проектов областного управления строительства, руководителем отдела областного управления государственных закупок, исполняющим обязанности руководителя управления государственных закупок Алматинской области.

***

В судейском корпусе страны произошел ряд кадровых изменений.

Так, на должность судьи Алматинского городского суда назначен Женис Карибаев, на протяжении последних пяти лет возглавлявший специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы.

Председателем Турксибского районного суда города Алматы назначен Жомарт Мухамбетжан, с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Жетысуского района города Алматы. На должность судьи Алатауского районного суда города Алматы назначен Мэлс Байсариев, с освобождением от должности председателя Таразского городского суда № 2.

Судьей специализированного межрайонного экономического суда СКО назначена Кульнар Масимова. На должность судей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области назначены Кенжегали Кенжебеков и Ляззат Ильясова. Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области назначен Отарулы Гизатолла.

Судьей специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области назначен Асхат Саудабаев. Судьями областного суда ЮКО назначены Аида Байтурова, Байдыбек Дюсебеков, Клара Жаппасова, Гульмира Кыдырбаева и Тамара Смайлова. Председателем военного суда Акмолинского гарнизона назначен Алмат Бабатов.

***

Айсултан Назарбаев назначен вице-президентом Федерации футбола Казахстана.

Он родился в 1990. Окончил британскую Royal Military Academy Sandhurst (Великобритания), магистратуру университета КИМЭП по специальности «бизнес-администрирование». Проходил военную службу в одной из воинских частей близ станции Отар в Жамбылской области. Служил в главном разведывательном управлении Министерства обороны РК. В 2006 провел два матча за столичный футбольный клуб «Рахат», а также принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2006 в составе казахстанской юношеской сборной. Во время учебы в Англии играл в молодежных командах «Челси» и «Портсмут» — в составе последней даже стал бронзовым призером чемпионата Англии среди молодежи.

***

Александр Бородюк назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу, Талгат Байсуфинов — техническим директором департамента национальных сборных Федерации футбола Казахстана.