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08:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Власти Шымкента снесут рынки в историческом районе города

Власти Шымкента приступают к очистке территории в историческом районе города, незаконно застроенной бутиками и строительными рынками, передает otyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам акима города Габидуллы Абдрахимова, в историческом районе, который ещё называют «Старым городом», расположена древняя цитадель, первое упоминание о которой впервые появилось в письменных источниках в 13 веке.

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Вопрос о сносе строительных рынков в этом районе (103 земельных участка общей площадью 6,7 га) около 10 лет поднимался общественностью города.

«Готовьтесь к переезду. Это историческое место, предоставляющее ценность для государства. Мы не позволим оставить торговлю в “Старом городе” в таком виде. Я понимаю, что для вас это кризисный момент, но когда-то это надо сделать. Работы по очистке территории будут вестись весной и летом. Пришло время решительных действий», — заявил Габидулла Абдрахимов в ходе встречи с владельцами торговых объектов..

Аким Шымкента предложил предпринимателям альтернативу — денежную компенсацию за снесенные рынки или торговые места в индустриальных зонах, к примеру, в «Ордабасы», где созданы все условия для развития бизнеса. При этом он подчеркнул, что выбор нового для торговли места остается за бизнесменами.

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