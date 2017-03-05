Более 70% французов высказались за выход Фийона из президентской гонки

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Более двух третей французов хотели бы, чтоб борющийся за пост президента страны представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической компанией Ifop для еженедельника Journal du Dimanche, за выход Фийона из президентской гонки выступает 71% респондентов.

Аналогичный опрос проводился 19 февраля, и за это время число сторонников снятия кандидатуры Фийона выросло на 6%.