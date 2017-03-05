Более 70% французов высказались за выход Фийона из президентской гонки
В воскресенье в центре Парижа пройдет митинг сторонников кандидата от «Республиканцев».
В воскресенье в центре Парижа пройдет митинг сторонников кандидата от «Республиканцев».
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Более двух третей французов хотели бы, чтоб борющийся за пост президента страны представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической компанией Ifop для еженедельника Journal du Dimanche, за выход Фийона из президентской гонки выступает 71% респондентов.
Аналогичный опрос проводился 19 февраля, и за это время число сторонников снятия кандидатуры Фийона выросло на 6%.
Участие Фийона в выборах и вовсе оказалось под вопросом, после того как прокуратура Франции открыла расследование в отношении его супруги Пенелопы в связи с информацией о том, что она якобы фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
Сама Пенелопа Фийон настаивает, чтобы ее муж продолжал участвовать в предвыборной кампании, несмотря на разразившийся с ее участием скандал.
Как отмечают французские СМИ, согласно опросам различных исследовательских компаний, Фийон не выйдет во второй тур выборов, проиграв центристу Эммануэлю Макрону и ультраправой Марин Ле Пен.
В воскресенье 5 марта в Париже должна пройти акция сторонников Фийона. Организаторы рассчитывают, что в центре французской столицы соберутся не менее 45 тысяч человек.