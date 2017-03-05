Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и
«Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил «Весенний шторм», — заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), которого цитирует
Министр посетил на минувшей неделе руководство боевой батальонной группы НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса (Giles Harris).
Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.
Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании — всего около 1200 военнослужащих.
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