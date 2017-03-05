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10:44 (мск), источник: Интерфакс

Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе эстонского министерства обороны.

Источник: Reuters
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«Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил «Весенний шторм», — заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), которого цитирует пресс-служба.

Министр посетил на минувшей неделе руководство боевой батальонной группы НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса (Giles Harris).

Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.

Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании — всего около 1200 военнослужащих.

Комментарии
23
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
только когда куражиться будите помните,что рядом с вами всегда Силы специальных операций Вооружённых Сил Российской Федерации (ССО ВС России) — структурное подразделение Вооружённых Сил Российской Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной реформы Вооружённых Сил Российской Федерации (2008—2020).
ССО — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.
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Klizma
Это означает что нато готовится к нападению на Россию. Танки отнюдь не оборонительное оружие а наступательное.
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Бабка Коммунистка
А к вам это в какую область? Где сейчас "много" зарабатывают?
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