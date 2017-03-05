Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Командующий группировкой в Сирии сообщил подробности освобождения Пальмиры

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил подробности освобождения Пальмиры, передает РИА Новости.

Читайте также
СМИ опубликовали снятое с беспилотника видео освобожденной Пальмиры

«Хотел бы особо отметить действия наших Воздушно-космических сил (ВКС), которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы, действия подразделений сил специальных операций Вооруженных сил России, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты», — заявил военачальник.

Он также отметил храбрость и самоотверженность солдат и офицеров сирийской правительственной армии.

Об освобождении Пальмиры от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» министр обороны Сергей Шойгу доложил 2 марта. Наступление сирийской армии при поддержке России началось в начале февраля.

Весной 2016 года город уже переходил под контроль правительственных войск, но в декабре террористам удалось вернуться в Пальмиру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Россияне оценили сложность жизни мужчин и женщин
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Французы высказались за выход Фийона из президентской гонки
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
Солист группы Bad Boys Blue сломал бедро в ДТП под Томском
Пять человек обнаружены на месте падения вертолета в Японии
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь