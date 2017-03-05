Командующий группировкой в Сирии сообщил подробности освобождения Пальмиры
Командующий российской группировкой в Сирии
Командующий российской группировкой в Сирии
«Хотел бы особо отметить действия наших
Он также отметил храбрость и самоотверженность солдат и офицеров сирийской правительственной армии.
Об освобождении Пальмиры от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» министр обороны Сергей Шойгу доложил 2 марта. Наступление сирийской армии при поддержке России началось в начале февраля.
Весной 2016 года город уже переходил под контроль правительственных войск, но в декабре террористам удалось вернуться в Пальмиру.