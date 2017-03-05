Насирова уже привезли в суд — СМИ

«По нашей информации он (Насиров, — ред.) уже прибыл сюда. Сейчас пока не видно. Мы связывались с адвокатами, они уже прибыли сюда», — отметил корреспондент.

Сегодня в 10:00 должно начаться судебное заседание по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Сейчас его доставили в суд. Об этом сообщает «112 Украина».

Как сообщалось, 4 марта судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на 10:00 5 марта.

Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находился в металлической клетке, возле него дежурили врачи «скорой» помощи. Много людей, включая журналистов, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест. Возле здания суда дежурят правоохранители. Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования. 3 марта защитники заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. В субботу его из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. Вечером Насирова вывезли из Института кардиологии.