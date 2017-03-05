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12:53 (мск), источник: УНИАН

У Насирова гипертония, но в неотложной помощи он не нуждается — заключение института кардиологии

При стабилизации артериального давления Насиров может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Кардиологи диагностировали у главы ГФС Романа Насирова гипертоническую болезнь II стадии, высокого риска. Об этом говорится в уточненном заключении о состоянии здоровья Насирова Института кардиологии имени Стражеско, предоставленном после получения медицинской документации из больницы Феофании. Документ получила «Украинская правда».

В заключении отмечалось, что по состоянию на 4 марта в неотложной помощи не нуждается.

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«Гипертоническая болезнь II стадии, 3 степени, высокого риска. Гипертензивный криз от 02.03.2017. Сердечная недостаточность І стадии. КВГ (от 03.03.2017). Метаболический синдром. Нарушение толерантности к углеводам», — говорится в диагнозе.

Отмечается, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Как сообщал УНИАН, в субботу Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находился в металлической клетке, возле него дежурили врачи «скорой». Много людей, включая журналистов, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. 3 марта защитники заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. В субботу его из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. Вечером Насирова вывезли из Института кардиологии.

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