Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху

Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос о том, состоится ли беседа двух лидеров.

При этом пресс-секретарь президента опроверг предположение о том, что предстоящая встреча будет трехсторонней, с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Как заявил РИА Новости Нетаньяху, во время визита в Москву он намерен обсудить сирийский вопрос и роль, которую в нем играет Иран. По словам премьер-министра, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

«Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания», — добавил он.