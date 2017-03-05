Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин встретится 9 марта с
Президент России Владимир Путин встретится 9 марта с
Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да», — ответил он на вопрос о том, состоится ли беседа двух лидеров.
При этом
Как заявил РИА Новости Нетаньяху, во время визита в Москву он намерен обсудить сирийский вопрос и роль, которую в нем играет Иран. По словам
«Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания», — добавил он.