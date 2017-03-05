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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин встретится 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который приедет в Москву.

Источник: AP 2017

Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да», — ответил он на вопрос о том, состоится ли беседа двух лидеров.

При этом пресс-секретарь президента опроверг предположение о том, что предстоящая встреча будет трехсторонней, с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Как заявил РИА Новости Нетаньяху, во время визита в Москву он намерен обсудить сирийский вопрос и роль, которую в нем играет Иран. По словам премьер-министра, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

«Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания», — добавил он.

Комментарии
11
александр зыков
Хитрожопые жиды захотели обозначиться в регионе как второй после России центр влияния на ближнем востоке . Хрен им с маслом , Путин ничего им не отдаст ... Начали с американцами , а те их продали за тридцать серебренников , теперь в кремль спешат договариваться , а на черта они теперь нужны , когда всё сделано и без них ... Ха Ха ..
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А Б
Позиция Израиля в вопросах внешнеполитических взаимоотношений стран Ближнего Востока имеет очень большое значение для обстановки в регионе, поскольку Израиль объективно является одной из самых влиятельных и развитых стран в этой части света. Вполне понятна также обеспокоенность Израиля действиями Ирана, признанного мировым сообществом источником мирового исламского терроризма.
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Анатолий Лаврентьев
Так сообщали раньше, что 9-10марта должен быть с официальным визитом в Москве президент Турции...или уже отменили, переиграли? Или Российские СМИ как всегда выдают новость, которая потом неверная, главное вперед всех сообщить...
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