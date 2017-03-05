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13:53 (мск), источник: УНИАН

В суде над Насировым объявили перерыв на неопределенный срок

Суд отказал адвокатам Насирова о переносе заседания.

Источник: УНИАН

В Соломенском райсуде Киева судья Алексей Бобровник объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом он сообщил в ходе заседания, передает «112 Украина».

Журналист отметил, что сколько продлится перерыв, пока неизвестно.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Насирова о перенесении заседания. Тогда сторона защиты потребовала допроса всех 9 членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.

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По мнению прокурора, таким образом адвокаты Насирова пытаются затянуть рассмотрение дела. Судья поддержал позицию государственного обвинителя.

Адвокаты заявили о намерении подать заявление об отводе судьи. «Сторона защиты усматривает предвзятость в действиях судьи», — сказал адвокат.

«Судья огласил перерыв для передачи другому судье», — отметил судья.

Как сообщалось, заседание по избранию меры пресечения Насирову началось сегодня около 10:40.

Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находился в металлической клетке, возле него дежурили врачи «скорой» помощи. Много людей, включая журналистов, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест. Возле здания суда дежурят правоохранители. Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования. 3 марта защитники заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. В субботу его из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза.

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