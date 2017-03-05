В суде над Насировым объявили перерыв на неопределенный срок
Суд отказал адвокатам Насирова о переносе заседания.
Суд отказал адвокатам Насирова о переносе заседания.
В Соломенском райсуде Киева судья Алексей Бобровник объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом он сообщил в ходе заседания, передает «112 Украина».
Журналист отметил, что сколько продлится перерыв, пока неизвестно.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Насирова о перенесении заседания. Тогда сторона защиты потребовала допроса всех 9 членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.
По мнению прокурора, таким образом адвокаты Насирова пытаются затянуть рассмотрение дела. Судья поддержал позицию государственного обвинителя.
Адвокаты заявили о намерении подать заявление об отводе судьи. «Сторона защиты усматривает предвзятость в действиях судьи», — сказал адвокат.
«Судья огласил перерыв для передачи другому судье», — отметил судья.
Как сообщалось, заседание по избранию меры пресечения Насирову началось сегодня около 10:40.
Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находился в металлической клетке, возле него дежурили врачи «скорой» помощи. Много людей, включая журналистов, не смогли попасть в зал суда
Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования. 3 марта защитники заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. В субботу его из «Феофании» перевезли в Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза.