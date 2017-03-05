В суде над Насировым объявили перерыв на неопределенный срок

В Соломенском райсуде Киева судья Алексей Бобровник объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом он сообщил в ходе заседания, передает «112 Украина».

Журналист отметил, что сколько продлится перерыв, пока неизвестно.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Насирова о перенесении заседания. Тогда сторона защиты потребовала допроса всех 9 членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.