DM: Тони Блэр может стать посланником мира по Ближнему Востоку в администрации Трампа
По данным источника Mail on Sunday, бывший британский премьер «много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно».
По данным источника Mail on Sunday, бывший британский премьер «много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно».
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бывший
По данным издания, бывший
В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и процесс мирного урегулирования в регионе. «Блэр много делал для того, чтобы получить эту работу, и команда Трампа воспринимает его очень серьезно», — приводит издание слова своего источника.
Официально Тони Блэр, будучи гражданином Великобритании, не сможет трудоустроиться в правительстве США, но, как отмечает газета, ему может быть предложена роль советника президента.
Тони Блэр занимал пост
Британские СМИ затем сообщили, что Блэр и занимавший тогда пост президента США Джордж