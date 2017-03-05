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15:37 (мск), источник: 112.ua

НАБУ: Если отвод судьи не рассмотрят, Насирова вечером освободят

Если в течение ближайшего времени не будет решен вопрос о продолжении заседания и рассмотрении ходатайства об отводе судьи, мера пресечения Насирову до конца дня избрана не будет.

Источник: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ГФС Роману Насирову, в противном случае уже сегодня вечером, 5 марта, правоохранители будут вынуждены освободить чиновника из-под стражи. Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

«Соломенский районный суд Киева отказывается определить служителя Фемиды, который рассмотрит ходатайство стороны защиты об отводе судьи Александра Бобровника. Такую позицию мотивируют тем, что, согласно внутренней документации суда, дежурный судья работает лишь в субботу. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

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В НАБУ отмечают, если в течение ближайшего времени не будет решен вопрос о продолжении заседания и рассмотрении ходатайства об отводе судьи, мера пресечения Насирову до конца дня избрана не будет.

Срок временного содержания главы ГФС под стражей истекает вечером 5 марта, «поэтому если к завершению этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи».

«Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от исполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства детективов об избрании меры пресечения в определенный законом срок», — заявили в пресс-службе НАБУ.

Сегодня, 5 марта, Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.

Однако судебное заседание оказалось под угрозой срыва: в суде сегодня нет судьи, рассматривающего ходатайства об отводах.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

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