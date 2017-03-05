Абэ назвал государственной тайной результат игры в гольф с Трампом

ТОКИО, 5 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/.
«Кто выиграл — это государственная тайна, — в шутку сказал Абэ. — Но господин Трамп действительно хорош, он отличный игрок».
По данным Киодо, тема игры в гольф с Дональдом Трампом уже поднималась на этой неделе, когда Синдзо Абэ встречался за ужином с коллегами по правящей коалицией.
Тогда Абэ поделился переживаниями о том, что не был уверен в целесообразности столь неформального общения с президентом США, который подвергается серьезной критике, как у себя на родине, так и за рубежом. За ужином, отмечает агентство, Абэ признался, что во время игры в гольф Трамп дважды запустил мяч в болото.
С критикой Абэ и его намерений построить с Трампом доверительные отношения выступали политические соперники премьера. По мнению представителей японских оппозиционных партий, излишнее сближение с действующим президентом США может испортить отношения между Японией и странами Европы, которые резко критикуют Трампа за его иммиграционную политику.
Визит Синдзо Абэ в Соединенные Штаты состоялся в первой половине февраля и состоял из двух частей. Первый день переговоров стороны провели в Вашингтоне, после чего Абэ и Трамп отправились в поместье американского президента «Мар-а-Лаго» в