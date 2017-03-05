Абэ назвал государственной тайной результат игры в гольф с Трампом

«Кто выиграл — это государственная тайна, — в шутку сказал Абэ. — Но господин Трамп действительно хорош, он отличный игрок».

ТОКИО, 5 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал разглашать результаты игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в ходе недавнего визита главы японского правительства в Соединенные Штаты. Эту тему, как сообщает агентство Kyodo, Абэ затронул на прошедшем в воскресенье в Токио съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, председателем которой он является.

В то же время премьер-министр Японии признался, что его собственный самый первый в тот день удар был «одним из пяти лучших за всю жизнь».

В то же время премьер-министр Японии признался, что его собственный самый первый в тот день удар был «одним из пяти лучших за всю жизнь».

По данным Киодо, тема игры в гольф с Дональдом Трампом уже поднималась на этой неделе, когда Синдзо Абэ встречался за ужином с коллегами по правящей коалицией.

Тогда Абэ поделился переживаниями о том, что не был уверен в целесообразности столь неформального общения с президентом США, который подвергается серьезной критике, как у себя на родине, так и за рубежом. За ужином, отмечает агентство, Абэ признался, что во время игры в гольф Трамп дважды запустил мяч в болото.

С критикой Абэ и его намерений построить с Трампом доверительные отношения выступали политические соперники премьера. По мнению представителей японских оппозиционных партий, излишнее сближение с действующим президентом США может испортить отношения между Японией и странами Европы, которые резко критикуют Трампа за его иммиграционную политику.