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17:16 (мск), источник: Вести Сочи

Мутко: Приеду на стадион «Фишт» в Сочи, все жестко посмотрим

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что 10 марта побывает на стадионе «Фишт» в Сочи, чтобы пошагово пройти всю арену, которая в конце месяца должна принять первый официальный матч.

Источник: Вести Сочи

«В Сочи не было футбола — нет стадиона. Там не было эксплуатирующей организации, не было матчей. Как они могли быть готовы сразу? Есть вопросы с вводом стадиона, он официально не введен. Есть перечень вопросов, которые поставила FIFA. Работа идет, прогресс огромный. 10 марта я сам буду на стадионе в Сочи, все жестко посмотрим», — цитирует «Р-Спорт» главу РФС.

Напомним, после Олимпиады-2014 «Фишт» был реконструирован, вместимость стадиона увеличилась с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ на объекте называли июнь 2016 года, однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена. Сейчас арена в Сочи остается единственной не введенной в эксплуатацию из тех, что примут КК-2017, передает ТАСС.

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