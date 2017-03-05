Трамп призвал расследовать прослушку его разговоров Обамой перед выборами

Он сообщил, что сообщения о «потенциально мотивированных политических расследованиях» перед выборами вызывают тревогу.

Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«Президент Трамп попросил, чтобы в рамках расследования о деятельности России комитеты конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году», — написал Спайсер.

Он отметил, что ни Белый дом, ни сам Трамп не будет комментировать эту ситуацию до окончания расследования.

Накануне глава США обвинил Обаму в прослушке его телефонов в октябре 2016 года. По его словам, бывший американский президент прослушивал разговоры в Trump Tower, где находился его предвыборный штаб.

«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!» — добавил Трамп.