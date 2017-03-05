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19:19 (мск), источник: РБК

Трамп призвал расследовать прослушку его разговоров Обамой перед выборами

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс расследовать злоупотребление полномочиями администрации бывшего главы государства Барака Обамы, которая якобы прослушивала его телефоны во время предвыборной гонки.

Источник: Reuters

Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Он сообщил, что сообщения о «потенциально мотивированных политических расследованиях» перед выборами вызывают тревогу.

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«Президент Трамп попросил, чтобы в рамках расследования о деятельности России комитеты конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году», — написал Спайсер.

Он отметил, что ни Белый дом, ни сам Трамп не будет комментировать эту ситуацию до окончания расследования.

Накануне глава США обвинил Обаму в прослушке его телефонов в октябре 2016 года. По его словам, бывший американский президент прослушивал разговоры в Trump Tower, где находился его предвыборный штаб.

«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!» — добавил Трамп.

Он не привел никаких доказательств, однако сравнил этот случай с Уотергейтским скандалом.

Официальный представитель бывшего президента США Кевин Льюис отверг эти обвинения. Он заявил, что ни Обама, ни другие сотрудники Белого дома «никогда не давали указаний осуществлять прослушку американских граждан». ​

Комментарии
1
Р.P.F
а АБамка оказался крысой однако!
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