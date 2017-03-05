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18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузия попросит прояснить предложение Вены открыть центры для беженцев вне ЕС

Тбилиси намерен выяснить, что представляет собой инициатива Вены по открытию центров приема беженцев в Грузии, Египте или Балканских странах.

Источник: Reuters

Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил грузинский посол в Австрии Константин Залдастанишвили, передает РИА Новости.

«Этот вопрос не обсуждался ни на одной из официальных встреч. В том числе, этот вопрос не стоял в повестке дня во время визита Курца (Себастьян Курц, глава МИД Австрии — прим. “Ленты.ру”) в Грузию, который состоялся месяц назад», — сказал дипломат.

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Посол добавил, что на следующей неделе начнутся консультации с австрийской стороной, «в ходе которых станет ясно, с чем мы имеем дело».

Ранее в тот же день министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости открыть центры по приему беженцев вне территории Евросоюза.

«Где именно они будут находиться, не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран Западных Балкан», — уверен Курц.

Министр также отметил, что руководство центрами необходимо осуществлять совместно с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По сведениям Международной организации по миграции, только за 2015 год в Европу прибыло более миллиона переселенцев. Это, главным образом, выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в которых происходят вооруженные конфликты и проблемы в экономике.

Комментарии
21
Иван Петров
Я так понял, что Грузия ни сном ни духом, а ей уже нарезали норму.
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Игорек
Грузия с радостью примет всех обездоленных беженцев--только Грузия,а Египет или какие нибудь Балканские страны выглядят неуместно--только Грузия поможет решить все Европейские вопросы...пренепременно!!!!Ждём)))))
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Ваня Пупкин
Вот и нагнула ЕС,Грузию,за безвиз,АБамка,ждём вумных мыслей.
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