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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Тысячи французов пришли поддержать Фийона на митинге в Париже

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Тысячи французов, несмотря на дождь и сильный ветер, пришли на площадь Трокадеро в Париже, чтобы поддержать кандидата от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы», экс-премьера Франсуа Фийона.

Источник: AP 2017

«Они думают, что я один. Они хотят, чтобы я был один. Мы тут одни?» — произнес Фийон под громогласное «Нет!» своих сторонников.

Он отметил, что в последнее время стал мишенью для нападок со всех сторон.

«Несмотря на то, что все обвинения против меня несправедливы, оскорбительны и используются в определенных целях, я должен перед вами извиниться. В частности, за то, что вынужден защищать свою честь и честь своей супруги, когда необходимо защищать страну», — сказал Фийон.

​Кандидат также вновь признал свои ошибки. «По моей вине проект, который я представляю, столкнулся с такими трудностями. Первую ошибку я совершил, попросив свою супругу работать со мной. Вторая заключалась в том, как я об этом с вами говорил», — заявил экс-премьер.

В то же время он продемонстрировал готовность продолжать борьбу, несмотря на трудности.

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В последние дни на фоне скандала «Пенелопагейт» лагерь Фийона решили покинуть десятки «Республиканцев»: глава предвыборного штаба Патрик Стефанини, официальный представитель кандидата Тьери Солер, советник по международным делам Брюно Ле Мэр и многие другие. В партийных рядах обсуждается возможность выдвижения другого кандидата — например, финалиста праймериз, экс-премьера Алена Жюппе.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопы разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала в парламенте зарплату как помощник Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Комментарии
2
А Б
Фийон всегда отличался от многих своих коллег хорошими ораторскими способностями, которые он попытался использовать на этой встрече. Однако его лицемерие и лож видны невооружённым взглядом. Человек, потерявший совесть и честь, использовавший своё служебное положение для обогащения своей жены, а по сути, самого себя, смеет без тени стыда утверждать, что обвинения против него не справедливы. Однако народ Франции, 70% которого призвали Фиона выйти из президентской гонки, обмануть не удастся. Народ понимает, что с таким президентом лжецом, будущее Франции весьма плачевно и опасно.
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Иван Петров
Либерасты видимо ничего не понимают.
Они, сами того не желая, сделали Фийону мощнейшую рекламу, и он должен быть благодарен всем злобным недоброжелателям, что, не затратив ни евроцента, он получил такой рейтинг.
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Выборы во Франции: Фийон решил «идти до конца»
10:57 (мск)© Ньюстюб
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