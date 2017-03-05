Тысячи французов пришли поддержать Фийона на митинге в Париже

«Они думают, что я один. Они хотят, чтобы я был один. Мы тут одни?» — произнес Фийон под громогласное «Нет!» своих сторонников.
Он отметил, что в последнее время стал мишенью для нападок со всех сторон.
«Несмотря на то, что все обвинения против меня несправедливы, оскорбительны и используются в определенных целях, я должен перед вами извиниться. В частности, за то, что вынужден защищать свою честь и честь своей супруги, когда необходимо защищать страну», — сказал Фийон.
Кандидат также вновь признал свои ошибки. «По моей вине проект, который я представляю, столкнулся с такими трудностями. Первую ошибку я совершил, попросив свою супругу работать со мной. Вторая заключалась в том, как я об этом с вами говорил», — заявил экс-премьер.
В то же время он продемонстрировал готовность продолжать борьбу, несмотря на трудности.
В последние дни на фоне скандала «Пенелопагейт» лагерь Фийона решили покинуть десятки «Республиканцев»: глава предвыборного штаба Патрик Стефанини, официальный представитель кандидата Тьери Солер, советник по международным делам Брюно Ле Мэр и многие другие. В партийных рядах обсуждается возможность выдвижения другого кандидата — например, финалиста праймериз, экс-премьера Алена Жюппе.
Скандал вокруг супруги экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопы разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала в парламенте зарплату как помощник Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.
Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Они, сами того не желая, сделали Фийону мощнейшую рекламу, и он должен быть благодарен всем злобным недоброжелателям, что, не затратив ни евроцента, он получил такой рейтинг.