Тысячи французов пришли поддержать Фийона на митинге в Париже

«Они думают, что я один. Они хотят, чтобы я был один. Мы тут одни?» — произнес Фийон под громогласное «Нет!» своих сторонников.

Он отметил, что в последнее время стал мишенью для нападок со всех сторон.

«Несмотря на то, что все обвинения против меня несправедливы, оскорбительны и используются в определенных целях, я должен перед вами извиниться. В частности, за то, что вынужден защищать свою честь и честь своей супруги, когда необходимо защищать страну», — сказал Фийон.