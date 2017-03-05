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19:51 (мск), источник: РИА Новости

Сирийский пилот, чей самолет разбился рядом с Турцией, заявил, что был сбит

АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Пилот ВВС Сирии, самолет которого разбился в субботу на турецко-сирийской границе, заявил, что его сбили, сообщает газета Aksam.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье СМИ передали, что найденный турецкими спасателями летчик, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу города Хатай.

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Согласно показаниям, которые военный дал в больнице, он вылетел с базы около Латакии, чтобы нанести удар по объектам боевиков в районе Идлиба. Во время выполнения задания его сбили. Кто именно атаковал самолет, не уточняется.

Издание сообщает имя пилота — это 56-летний полковник Мехмет Суфхан. При катапультировании он получил несколько переломов и травмы мягких тканей лица. Угрозы его жизни нет.

Накануне члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на турецкой территории.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Местные власти сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего самолета на турецко-сирийской границе.

Комментарии
6
ТУПИН
Странно, что СМИ не обсуждают вот эту новость...
в боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Генерал-майор Петр Милюхин пострадал неделю назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве. Это первый российский генерал, который ранен в САР.
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валера малютин
πдоры на майле сидят...когда я сказал что сбили......турбодед усомнился и меня забанил.........затем против публикации блумберг, я высказался, что ротенбег не попал в 500 миллиардеров.......меня опять забанили..........такое ощущение что здесь рулит НАСРАЛЬНЫЙ
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Исходя из информации о возрасте пилота ВВС Сирии, можно предположить, каково состояние этого рода сирийских войск в целом и ох"ренеть ,от того,что они смогли выкинуть за борт всю хвалёную коалицию во главе с сша,просто ох"ренеть ,что же теперь везде писать то .а ?
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