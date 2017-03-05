Сирийский пилот, чей самолет разбился рядом с Турцией, заявил, что был сбит
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Пилот ВВС Сирии, самолет которого разбился в субботу на
АНКАРА, 5 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Пилот ВВС Сирии, самолет которого разбился в субботу на
Ранее в воскресенье СМИ передали, что найденный турецкими спасателями летчик, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу города Хатай.
Согласно показаниям, которые военный дал в больнице, он вылетел с базы около Латакии, чтобы нанести удар по объектам боевиков в районе Идлиба. Во время выполнения задания его сбили. Кто именно атаковал самолет, не уточняется.
Издание сообщает имя пилота — это 56-летний полковник Мехмет Суфхан. При катапультировании он получил несколько переломов и травмы мягких тканей лица. Угрозы его жизни нет.
Накануне члены радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на
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