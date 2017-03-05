Эрдоган сравнил политику Германии по отношению к Анкаре с нацизмом

Такое мнение он выразил после того, как Германия запретила турецким чиновникам и министрам посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

Германия уже сбилась с пути демократии, ее нынешняя практика не имеет ничего общего с демократией и даже сопоставима с нацистским режимом.

Ранее на этой неделе власти ФРГ запретили министру юстиции Турции Бекиру Боздагу проводить встречу с гражданами страны в Гаггенау, заявив о недостатке места в конференц-зале и на парковке.

Они думают, указывает издание, что в Германии опасаются увеличения сторонников расширения президентских полномочий.

Они думают, указывает издание, что в Германии опасаются увеличения сторонников расширения президентских полномочий.

Ранее на этой неделе Эрдоган также раскритиковал власти Германии. Тогда он обвинил их в «пособничестве терроризму» после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела.

В Турции его подозревают в связях с боевиками. По мнению Эрдогана, Юсел является «немецким шпионом» и представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). ​