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19:25 (мск), источник: РБК

Эрдоган сравнил политику Германии по отношению к Анкаре с нацизмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом, передает ​Daily Sabah.

Источник: AP 2017

Такое мнение он выразил после того, как Германия запретила турецким чиновникам и министрам посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

Германия уже сбилась с пути демократии, ее нынешняя практика не имеет ничего общего с демократией и даже сопоставима с нацистским режимом.
Тайип Реджеп Эрдоганпрезидент Турции

Ранее на этой неделе власти ФРГ запретили министру юстиции Турции Бекиру Боздагу проводить встречу с гражданами страны в Гаггенау, заявив о недостатке места в конференц-зале и на парковке.

Однако турецкие власти считают это решение политически мотивированным.

Они думают, указывает издание, что в Германии опасаются увеличения сторонников расширения президентских полномочий.

Ранее на этой неделе Эрдоган также раскритиковал власти Германии. Тогда он обвинил их в «пособничестве терроризму» после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела.

В Турции его подозревают в связях с боевиками. По мнению Эрдогана, Юсел является «немецким шпионом» и представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). ​

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