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20:10 (мск), источник: 112.ua

Группа людей заблокировала въезд к суду, где находится Насиров

Группа людей заблокировала въезд к Соломянскому райсуду Киева, где находится глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Въезд в суд заблокировали активисты, привезли сюда машину. Таким образом, они говорят, хотят не допустить вывоза Романа Насирова, который до сих пор находится в зале суда», — сказала корреспондент.

Позже активисты на время разблокировали въезд, чтобы дать возможность выехать сотрудникам НАБУ, вместо которых должны приехать их коллеги.

Напомним, сегодня, 5 марта, около 11:00 началось заседание суда по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Насирова о перенесении заседания. Тогда сторона защиты потребовала допросить всех 9 членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила его обследование. Прокурор выразил мнение, что таким образом адвокаты Насирова пытаются затянуть рассмотрение дела.

Судья поддержал позицию государственного обвинителя. Тогда адвокаты потребовали отвода судьи. В заседании был объявлен перерыв для передачи рассмотрения дела другому судье. Однако другого судью не нашли, поскольку дежурство в Соломенском суде на выходных осуществляется только в субботу.

В связи с этим было принято решение, что заявление адвокатов Насирова об отводе судьи будет рассмотрено в понедельник. Это означает, что главу ГФС могут освободить уже сегодня, поскольку срок временного содержания Насирова под стражей истекает вечером 5 марта.

На данный момент глава ГФС Насиров все еще находится в суде, а прокуроры САП надеются, что заседание суда по его делу сможет продолжиться 5 марта.

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