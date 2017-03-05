В Конотопе снова пропускают поезда: блокадникам грозит заключение

«Полиция открыла уголовное производство по ст. 279 ч. 1 УК. Это блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, что нарушило нормальную работу транспортных средств», — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Эльвира Биганова в эфире Еспресо.TV.

Она уточнила, что у полиции есть обращение отделения «Укрзализныци» о нанесении ущерба, из-за остановки грузовых поездов.

«Один из поездов был остановлен на 4 мин., а другой — более чем на 1:00», — заявила Биганова.

По ее словам, на месте блокады находятся правоохранители, движение транспорта возобновлено. Санкция статьи, по которой возбуждено производство, «предусматривает уплату большого штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет».

Вчера в штабе блокады заявили о начале блокировки товарной станции «Конотоп» в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России. В четверг, 2 марта, участники блокады Донбасса заявили, что переходят к блокированию автодорог.