Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Натали Портман родила дочь
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко решил наказать Донбасс: просит Британию и Польшу - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19:55 (мск), источник: Ipress.ua

В Конотопе снова пропускают поезда: блокадникам грозит заключение

Национальная полиция возобновила движение железнодорожного транспорта в Конотопе Сумской области, где накануне блокадникам удалось задержать два грузовых поезда.

Источник: Ipress.ua

«Полиция открыла уголовное производство по ст. 279 ч. 1 УК. Это блокирование транспортных коммуникаций путем препятствования или иным способом, что нарушило нормальную работу транспортных средств», — сообщила пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Эльвира Биганова в эфире Еспресо.TV.

Она уточнила, что у полиции есть обращение отделения «Укрзализныци» о нанесении ущерба, из-за остановки грузовых поездов.

«Один из поездов был остановлен на 4 мин., а другой — более чем на 1:00», — заявила Биганова.

По ее словам, на месте блокады находятся правоохранители, движение транспорта возобновлено. Санкция статьи, по которой возбуждено производство, «предусматривает уплату большого штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет».

Вчера в штабе блокады заявили о начале блокировки товарной станции «Конотоп» в Сумской области с целью прекращения движения поездов из России. В четверг, 2 марта, участники блокады Донбасса заявили, что переходят к блокированию автодорог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Под судом, где судят Насирова, собираются протестующие, - ФОТО
Пилот рухнувшего недалеко от Турции МиГ-21 заявил, что его сбили
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
«Спартак» упустил победу в матче чемпионата России
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
В Казани обстреляли автомобиль пресс-секретаря Татфондбанка
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России «Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь