Дмитрий Песков: Владимир Путин не планирует встреч с главой МИД Великобритании

Накануне стало известно, что господин Джонсон принял приглашение главы российского МИДа Сергея Лаврова и в ближайшие недели намерен приехать с визитом в Москву.

Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

При этом в МИД Великобритании подчеркнули, что политика Лондона в отношении Москвы — «сотрудничай, но остерегайся», и предстоящий визит «будет полностью соответствовать этому подходу».

Дата визита Бориса Джонсона пока точно не установлена. Предположительно, она состоится в конце марта.

До этого Борис Джонсон заявил о необходимости усилить санкции в отношении России.

Как сообщал «Ъ», к перераспределению ролей в отношениях между Россией и Западом в конце прошлого года привела эскалация конфликта в Сирии. Роль главного оппонента Москвы взял на себя глава МИД Великобритании.