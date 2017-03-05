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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Песков: Владимир Путин не планирует встреч с главой МИД Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не планирует принимать министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно, что господин Джонсон принял приглашение главы российского МИДа Сергея Лаврова и в ближайшие недели намерен приехать с визитом в Москву.

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При этом в МИД Великобритании подчеркнули, что политика Лондона в отношении Москвы — «сотрудничай, но остерегайся», и предстоящий визит «будет полностью соответствовать этому подходу».

Дата визита Бориса Джонсона пока точно не установлена. Предположительно, она состоится в конце марта.

До этого Борис Джонсон заявил о необходимости усилить санкции в отношении России.

Как сообщал «Ъ», к перераспределению ролей в отношениях между Россией и Западом в конце прошлого года привела эскалация конфликта в Сирии. Роль главного оппонента Москвы взял на себя глава МИД Великобритании.

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