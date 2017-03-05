Комитет Палаты представителей по разведке изучит данные о прослушках Трампа
Если доказательства предполагаемой слежки будут найдены, расследование будет продолжено, сообщил руководитель комитета Дэвин Нуньес.
Если доказательства предполагаемой слежки будут найдены, расследование будет продолжено, сообщил руководитель комитета Дэвин Нуньес.
ВАШИНГТОН, 5 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет разбирательство по поводу предполагаемой слежки правительства США за кандидатами на пост президента в рамках уже инициированного расследования якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную кампанию.
Соответствующее заявление на этот счет распространил в воскресенье руководитель комитета Дэвин Нуньес.
«Комитет проведет необходимые проверки, чтобы выяснить, осуществляло ли правительство слежку за
В заявлении также утверждается, что расследование будет продолжено, если будут найдены