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22:05 (мск), источник: ТАСС

Комитет Палаты представителей по разведке изучит данные о прослушках Трампа

Если доказательства предполагаемой слежки будут найдены, расследование будет продолжено, сообщил руководитель комитета Дэвин Нуньес.

Источник: AFP 2017

ВАШИНГТОН, 5 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет разбирательство по поводу предполагаемой слежки правительства США за кандидатами на пост президента в рамках уже инициированного расследования якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную кампанию.

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Соответствующее заявление на этот счет распространил в воскресенье руководитель комитета Дэвин Нуньес.

«Комитет проведет необходимые проверки, чтобы выяснить, осуществляло ли правительство слежку за кем-либо из участников предвыборной гонки или их заместителей», — говорится в распространенном документе.

В заявлении также утверждается, что расследование будет продолжено, если будут найдены какие-либо доказательства проводившейся прослушки.

Комментарии
1
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Не позволяйте вашим ушам слышать то, что не видели ваши глаза.
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