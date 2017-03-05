Комитет Палаты представителей по разведке изучит данные о прослушках Трампа

ВАШИНГТОН, 5 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет разбирательство по поводу предполагаемой слежки правительства США за кандидатами на пост президента в рамках уже инициированного расследования якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную кампанию.

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Соответствующее заявление на этот счет распространил в воскресенье руководитель комитета Дэвин Нуньес.

«Комитет проведет необходимые проверки, чтобы выяснить, осуществляло ли правительство слежку за кем-либо из участников предвыборной гонки или их заместителей», — говорится в распространенном документе.