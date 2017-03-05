Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР

Вознаграждение полагается перебежчикам, которые предоставили ценные сведения о политической системе Северной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап».

За полезную информацию северокорейским беглецам теперь будут выплачивать до 1 млрд вон (около $860). До этого максимальная выплата составляла 250 тыс. вон

За полезную информацию северокорейским беглецам теперь будут выплачивать до 1 млрд вон (около $860). До этого максимальная выплата составляла 250 тыс. вон

ООН уличила КНДР в крупных поставках оружия в Африку в обход санкций

Также в Южной Корее планируют выплачивать увеличенное вознаграждение тем северокорейцам, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что северокорейцы боятся покидать страну, потому что не знают, как смогут заработать на жизнь в другом государстве. Инициатива южнокорейского правительства призвана частично решить эту проблему.