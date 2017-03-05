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5 марта, источник: Коммерсантъ-Новости

Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР

Власти Южной Кореи впервые за 20 лет приняли решение увеличить в четыре раза выплаты гражданам КНДР, бежавшим из страны.

Источник: Reuters

Вознаграждение полагается перебежчикам, которые предоставили ценные сведения о политической системе Северной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап».

За полезную информацию северокорейским беглецам теперь будут выплачивать до 1 млрд вон (около $860). До этого максимальная выплата составляла 250 тыс. вон
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Также в Южной Корее планируют выплачивать увеличенное вознаграждение тем северокорейцам, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия.

В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что северокорейцы боятся покидать страну, потому что не знают, как смогут заработать на жизнь в другом государстве. Инициатива южнокорейского правительства призвана частично решить эту проблему.

Сеул принял решение об увеличении вознаграждения перебежчикам на фоне расследования смерти Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи. Напомним, брат главы КНДР был убит в аэропорту Куала-Лумпура утром 14 февраля. Согласно результатам вскрытия, причиной его смерти стал сильный паралич, вызванный нервнопаралитическим веществом.

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