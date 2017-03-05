Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Власти Южной Кореи впервые за 20 лет приняли решение увеличить в четыре раза выплаты гражданам КНДР, бежавшим из страны.
Власти Южной Кореи впервые за 20 лет приняли решение увеличить в четыре раза выплаты гражданам КНДР, бежавшим из страны.
Вознаграждение полагается перебежчикам, которые предоставили ценные сведения о политической системе Северной Кореи. Об этом сообщает «Рёнхап».
Также в Южной Корее планируют выплачивать увеличенное вознаграждение тем северокорейцам, которые пересекут границу с оружием и военной техникой, от самолетов и танков до стрелкового оружия.
В Министерстве объединения Южной Кореи заявили, что северокорейцы боятся покидать страну, потому что не знают, как смогут заработать на жизнь в другом государстве. Инициатива южнокорейского правительства призвана частично решить эту проблему.
Сеул принял решение об увеличении вознаграждения перебежчикам на фоне расследования смерти Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи. Напомним, брат главы КНДР был убит в аэропорту