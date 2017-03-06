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00:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

АП: Киев ожидает санкций Запада из-за национализации предприятий в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Киев рассчитывает, что ЕС и США введут точечные санкции в отношении возможных новых собственников украинских предприятий, находящихся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

«Это рейдерство ни одной из цивилизованных стран не признается, и мы уже сегодня имеем четкую позицию стран-членов ЕС и США о непризнании (национализации — Ред.) — это первый этап. Второй этап — это введение точечных санкций против тех собственников и тех компаний, в том числе российских, которые могут в перспективе стать собственниками украинских предприятий. В-третьих, будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать — в результате будет безработица, и они придут в упадок», — сказал Елисеев в эфире программы «Подробности недели» телеканала «Интер» в воскресенье.

По его мнению, украинская сторона имеет «мощную поддержку» международного сообщества.

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