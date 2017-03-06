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00:02 (мск), источник: 112.ua

К Соломенскому суду подъехали три автобуса с военнослужащими Нацгвардии, — СМИ

С зданию Соломенского суда подъехали три автобуса с военнослужащими Национальной гвардии. Об этом сообщает издание УНН.

Источник: 112.ua

По информации издания, они подъехали со стороны Львовской площади.

Также издание сообщает, что участники акции по блокированию суда заблокировали все выявленные черные выходы.

Ранее сообщалось, что под Соломенским судом собралось около двухсот человек, которые намерены препятствовать попытке вывезти из суда главу ГФС Романа Насирова.

Отметим, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.

5 марта Соломенский райсуд Киева продолжил избирать меру пресечения Насирову.

Судебное заседание оказалось под угрозой срыва: в суде нет судьи, рассматривающего ходатайства об отводах.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

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